Порошенко в ноябре получил от Венгрии $987 тысяч

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко получил от Министерства финансов Венгрии 37 миллионов гривен ($987 тысяч). Об этом говорится в реестре деклараций на сайте нацагентства по противодействию коррупции.

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В документе указано, что Минфин Венгрии перечислил средства Порошенко 24 и 30 ноября. Средства задекларированы как проценты от погашения облигаций. При этом политик через несколько дней должен был встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Украинские пограничники 1 декабря не пропустили экс-президента Украины через границу. Министерство иностранных дел Венгрии подтвердило, что у Порошенко была запланирована встреча с Орбаном.

Глава правительства Венгрии ранее назвал потенциальное членство Украины в Евросоюзе плохим решением. Будапешт 15 декабря заблокировал финансовую помощь Киеву на 50 миллиардов евро, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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