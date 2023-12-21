Порошенко в ноябре получил от Венгрии $987 тысяч

В документе указано, что Минфин Венгрии перечислил средства Порошенко 24 и 30 ноября. Средства задекларированы как проценты от погашения облигаций. При этом политик через несколько дней должен был встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Украинские пограничники 1 декабря не пропустили экс-президента Украины через границу. Министерство иностранных дел Венгрии подтвердило, что у Порошенко была запланирована встреча с Орбаном.

Глава правительства Венгрии ранее назвал потенциальное членство Украины в Евросоюзе плохим решением. Будапешт 15 декабря заблокировал финансовую помощь Киеву на 50 миллиардов евро, сообщает «Радиоточка НСН».

