Орбан: Принятие Украины обойдется ЕС в 150-190 млрд евро

По его словам, средства недополучили бы сами страны, входящие в объединение, поэтому Будапешт выступает против выделения Киеву средств из европейского бюджета.

Как отметил премьер, пока неизвестно, откуда взять деньги на поддержку Украины.

Несогласие Венгрии со вступлением Украины в Евросоюз и предоставлением помощи Киеву – это торг Будапешта ради своей выгоды, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН. По его словам, Венгрия хочет получить невыплаченные ей деньги ЕС, которые были заблокированы.

