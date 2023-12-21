Орбан: Принятие Украины обойдется ЕС в 150-190 млрд евро
Прием Украины в Европейский союз обошелся бы ЕС в 150-190 млрд евро, сообщил телеканалу TV2 глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, средства недополучили бы сами страны, входящие в объединение, поэтому Будапешт выступает против выделения Киеву средств из европейского бюджета.
Как отметил премьер, пока неизвестно, откуда взять деньги на поддержку Украины.
Несогласие Венгрии со вступлением Украины в Евросоюз и предоставлением помощи Киеву – это торг Будапешта ради своей выгоды, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН. По его словам, Венгрия хочет получить невыплаченные ей деньги ЕС, которые были заблокированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru