«Сабельный подход» не подойдет. В Донбассе ответили на «формулу Зеленского»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, в чем заключается условная «формула Зеленского» по прекращению вооруженного конфликта в Донбассе. «Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в план входит возвращение всех украинцев на родину, а также решение вопроса с пенсиями, чтобы жители Донбасса не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации. Пристайко также отметил, что возможен переход «к каким-то новым радикальным мерам» при невозможности разрешить конфликт в ближайшее время. При этом, по словам дипломата, на это выделено от полугода до года.

Стоит отметить, что Пристайко и ранее обозначал сроки в полгода для разрешения кризиса в Донбассе. Но для участников конфликта в регионе временной фактор не важен, заявил в эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.