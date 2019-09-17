«Сабельный подход» не подойдет. В Донбассе ответили на «формулу Зеленского»
Экс-спикер парламента Новороссии и советник главы ЛНР рассказали НСН, как разрешить пятилетний конфликт в Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, в чем заключается условная «формула Зеленского» по прекращению вооруженного конфликта в Донбассе. «Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа», — сказал он в эфире телеканала ICTV.
По его словам, в план входит возвращение всех украинцев на родину, а также решение вопроса с пенсиями, чтобы жители Донбасса не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации. Пристайко также отметил, что возможен переход «к каким-то новым радикальным мерам» при невозможности разрешить конфликт в ближайшее время. При этом, по словам дипломата, на это выделено от полугода до года.
Стоит отметить, что Пристайко и ранее обозначал сроки в полгода для разрешения кризиса в Донбассе. Но для участников конфликта в регионе временной фактор не важен, заявил в эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.
«Необходимо перестать стрелять, развести войска, сделать обмены. Это то, что надо сделать перво-наперво. Для нас не являются приоритетом условные периоды времени. Для нас важны фундаментальные решения, на которых будут базироваться все решения по урегулированию конфликта на Донбассе. Учитывая, что идет уже его шестой год, необходимы решения, которые обеспечат физическую безопасность, восстановление гражданских прав, обмены, создание законодательных механизмов об исключении преследования всех участников конфликта и далее – по всем пунктам Минских соглашений. Надо садиться за стол переговоров, вести конструктивный диалог и находить крайне сложные решения. "Сабельный поход" вряд ли подойдет для открытого урегулирования конфликта, в котором уже есть очень много проблем и хитросплетений: законодательных решений, психологических, политической риторики, внешних факторов. Если это поймет украинская сторона, мы сможем сдвинуться в сторону урегулирования конфликта. Пока установление рамок вряд ли первично. Я не знаю, на каких основаниях базировался господин Пристайко, который находится в процессе переговоров далеко не первый год», — сказал эксперт.
Между тем, на прошлой неделе неоднозначное заявление по поводу будущего Донбасса сделал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, который назвал целью ДНР максимальную интеграцию в российское пространство. По его словам, в идеале республика хотела бы войти в состав РФ на правах федеративного округа. В эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил, в какой сложной ситуации оказались руководители республик.
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«Очень противоречивое заявление. У руководителей республик очень сложная ситуация, я их понимаю. Они вынуждены на внутреннею аудиторию делать заявления о присоединении к России и на внешнюю — о приверженности Минским соглашениям», — пояснил он.
Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. В апреле того года власти Украины начали силовую операцию против ДНР И ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после свершившегося в стране госпереворота.
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