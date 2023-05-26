Порошенко: Украина начнет переговоры с Россией после вступления в НАТО

Политик призвал страны Запада не бояться реакции России на вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в Североатлантическом альянсе будет означать «общую победу».

В столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить мероприятие.

По данным СМИ, альянс может предложить Украине повысить статус страны как партнера, передает «Радиоточка НСН».

