Порошенко снова попытался покинуть Украину

«По информации источников «Страны», экс-президент Петр Порошенко предпринял сегодня попытку второй раз выехать из Украины, причём в том же пункте пропуска (Рава-Русская)», — сообщает издание.

Порошенко «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными», уточнил источник в правоохранительных органах.

Ранее пограничники не пропустили через границу бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО. Об этом сообщила в соцсетях депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

