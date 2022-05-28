Порошенко снова попытался покинуть Украину
Экс-президент Украины Петр Порошенко опять попытался покинуть страну – второй раз за два дня, отмечает Страна.ua со ссылкой на источники.
«По информации источников «Страны», экс-президент Петр Порошенко предпринял сегодня попытку второй раз выехать из Украины, причём в том же пункте пропуска (Рава-Русская)», — сообщает издание.
Порошенко «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными», уточнил источник в правоохранительных органах.
Ранее пограничники не пропустили через границу бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО. Об этом сообщила в соцсетях депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
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