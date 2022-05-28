Депутат Рады: Порошенко не пропустили на границе при попытке выехать в Польшу

Пограничники не пропустили через границу бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО. Об этом сообщила в соцсетях депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что экс-президент пытался покинуть страну через границу с Польшей.

Как отметила Геращенко, пограничники не пропустили Порошенко «без объяснения причин». Политик должен был прибыть на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе в составе делегации Рады, председатель парламента Руслан Стефанчук подписал соответствующее распоряжение о командировке. Однако экс-президента не пропустили через границу, якобы посчитав документ «поддельным или отмененным».

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ТЕГИ:Верховная РадаУкраинаПётр Порошенко
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