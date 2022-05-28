В телеграм-каналах сообщают, что Порошенко пытается выехать из Украины
27 мая 202223:58
Экс-президент Украины Петр Порошенко находится на пограничном пункте пропуска и пытается выехать из страны. Информация об этом появилась в нескольких телеграм-каналах.
По данным канала Baza, Порошенко находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни у границы с Польшей. Отмечается, что он приехал на своей машине «Range Rover».
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27 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru