В телеграм-каналах сообщают, что Порошенко пытается выехать из Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко находится на пограничном пункте пропуска и пытается выехать из страны. Информация об этом появилась в нескольких телеграм-каналах.

По данным канала Baza, Порошенко находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни у границы с Польшей. Отмечается, что он приехал на своей машине «Range Rover».


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПорошенко
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