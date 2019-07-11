Порошенко с криками выгнали с митинга

Ранее бывший украинский президент обещал избивать людей, которые кричат ему «Ганьба!» на митингах, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что в конце июня Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России. По его мнению, это можно также расценивать как шаг к «снижению секционного давления». Порошенко отметил, что продление антироссийских санкций давалось нелегко, но Украина каждый раз добивалась этого.

В свою очередь, украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН заявил, кому было выгодно восстановление России в ПАСЕ.

