Политолог: Порошенко запутался в своих словах о России, Крыме и ПАСЕ

Возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал экс-президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, это можно также расценивать как шаг к «снижению секционного давления». Порошенко отметил, что продление антироссийских санкций давалось нелегко, но Украина каждый раз добивалась этого.

Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН заявил, что восстановление России в правах в ПАСЕ – результат финансовой заинтересованности.

«Такая трактовка бытует у нас в Киеве, но это подают как трактовку Москвы, что будто бы Россия так заявляет. У нас на Украине по этому поводу большая путаница. Многие не понимают, что на самом деле что происходит и расценивают все примитивно», - пояснил Михальченко.

Украина, а вслед за ней еще несколько делегаций, покинули сессию ПАСЕ, после того, как большинство европарламентариев проголосовали за возвращение России в Парламентскую ассамблею совета Европы. Петр Порошенко заявил, что демарш был обоснован.

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — сказал Порошенко.