Политолог: Порошенко запутался в своих словах о России, Крыме и ПАСЕ
Президент Украинской академии политических наук пояснил НСН, кому было выгодно восстановление России в ПАСЕ.
Возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал экс-президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, это можно также расценивать как шаг к «снижению секционного давления». Порошенко отметил, что продление антироссийских санкций давалось нелегко, но Украина каждый раз добивалась этого.
Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН заявил, что восстановление России в правах в ПАСЕ – результат финансовой заинтересованности.
«Такая трактовка бытует у нас в Киеве, но это подают как трактовку Москвы, что будто бы Россия так заявляет. У нас на Украине по этому поводу большая путаница. Многие не понимают, что на самом деле что происходит и расценивают все примитивно», - пояснил Михальченко.
Украина, а вслед за ней еще несколько делегаций, покинули сессию ПАСЕ, после того, как большинство европарламентариев проголосовали за возвращение России в Парламентскую ассамблею совета Европы. Петр Порошенко заявил, что демарш был обоснован.
«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — сказал Порошенко.
«На самом деле чиновники нажали на депутатов, потому что им нужна зарплата, и Европарламент восстановил права России, чтобы чиновники получили деньги. Здесь был чисто материальный интерес. Порошенко был прав в том, что это первый шаг, чтобы не признавать оккупацию Крыма. Но на самом деле такая позиция не была высказана ни Россией, ни Европой, ни Украиной. ЕС сразу же после восстановления России в ПАСЕ продлил экономические санкции еще на год», - отметил украинский политолог Михальченко.
Отметим, что для нового президента Украины Владимира Зеленского возвращение России в ПАСЕ не стало сюрпризом. Он заявил, что это решение было принято давно. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, это стало понятно во время его недавних визитов в Германию, Францию и Брюсселя.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- По делу автодилера «Рольфа» начались первые задержания
- Zdob si Zdub не явились на «Наше радио» из-за кражи кабеля на ж/д
- Встреча Путина с Трампом продлилась 1 час 20 минут
- Путин и Трамп определились с темами беседы в Осаке
- Путин и Трамп обсуждают, как мир будет жить дальше