Новости за ночь: Киев хочет называть русский язык российским
Главные события за ночь по версии НСН.
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам предложил переименовать русский язык в «российский». Об этом он заявил в эфире канала Ukrlife.TV. Никита Потураев подчеркнул, что является филологом, и это даёт ему основания говорить о том, что «украинский русский» или «русский украинский» в последнее время сильно отличается от «русского русского» - и грамматически и лексически.
Потураев добавил, что в стране есть государственный украинский язык, а также есть языки национальных меньшинств, в которые как раз и входит русский.
В начале июля Владимир Зеленский заявил, что в будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. Между тем, в середине мая бывший тогда главой государства Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка как государственного.
Средний чек россиянина в магазине вырос до 556 рублей
Аналитики подсчитали, сколько тратят россияне за один поход в магазин. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир», в июне средний чек жителя нашей страны за один поход в магазин увеличился по сравнению с маем на три рубля. Специалисты выяснили, что россияне в среднем оставляли в магазине 556 рублей.
В Москве средний чек в июне «похудел» почти на 2%. Таким образом, он опустился до 706 рублей с майского показателя в 719 рублей. Относительно июня прошлого года московский чек сдал позиции более чем на 4%.
Запуск ракеты-носителя «Вега» завершился аварией
Во время запуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником ОАЭ Falcon Eye 1 возникла авария. Спустя две минуты после старта из-за смещения траектории полета произошла потеря миссии. Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Vega - легкая одноразовая ракета-носитель, которую с 1998 года совместно разрабатывали Европейское и итальянское космические агентства.
Добавим, что это первый неудачный запуск ракеты данного класса.
В Греции погибли российские туристы
СМИ сообщают о гибели двух российских туристов в Греции. По информации агентства Франс Пресс, они стали жертвами непогоды – на север Греции обрушились ливни и грозы с градом. В общей сложности жертвами разгула стихии стали пять туристов из разных стран мира.
Пара из Чехии погибла, когда сильный ветер опрокинул их трейлер. Также сообщается, что обломки здания убили женщину из Румынии.
Двое граждан России погибли после того, как на них упало дерево. При этом местные СМИ сообщают о еще одной возможной жертве непогоды. После шторма за помощью к медикам обратились около 70 человек.
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