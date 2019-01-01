Новости за ночь: Киев хочет называть русский язык российским

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Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам предложил переименовать русский язык в «российский». Об этом он заявил в эфире канала Ukrlife.TV. Никита Потураев подчеркнул, что является филологом, и это даёт ему основания говорить о том, что «украинский русский» или «русский украинский» в последнее время сильно отличается от «русского русского» - и грамматически и лексически.

Потураев добавил, что в стране есть государственный украинский язык, а также есть языки национальных меньшинств, в которые как раз и входит русский.

В начале июля Владимир Зеленский заявил, что в будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. Между тем, в середине мая бывший тогда главой государства Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка как государственного.

