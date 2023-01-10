Порошенко раскрыл дату решения о поставке Киеву танков НАТО
Вопрос поставки танков стран НАТО Киеву будет решен окончательно 20 января в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в Германии. Такую дату озвучил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
По его словам, в переговорах примут участие представители министерств обороны Украины и западных стран. Как уточнил Порошенко, речь идёт о возможных поставках британских Challenger, германских Leopard 2, а также некоторых видов другой бронетехники - бронетранспортеров и боевых машин пехоты.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 10 января во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом высказалась за поставку Украине немецких танков Leopard и другой тяжелой военной техники. При этом в самом Берлине заявили об отсутствии планов таких поставок. Канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ не собирается «в одностороннем порядке» поставлять тяжёлые танки Украине.
Генсек НАТО, глава Еврокомиссии и председатель Европейского совета Шарль Мишель подписали сегодня в Брюсселе совместную декларацию о сотрудничестве двух объединений. Как подчеркнул Столтенберг, стороны готовы вывести партнерство на новый уровень. При этом заявлено, что североатлантический альянс и ЕС видят в событиях на Украине самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия.
Военная техника поставляется Киеву для создания подвижных тактических групп, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» военный эксперт Алексей Леонков. По его оценке, Украине важно затянуть время до лета, когда подготовленные на Западе военные начнут участвовать в боевых действиях.
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