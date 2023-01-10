Порошенко раскрыл дату решения о поставке Киеву танков НАТО

Вопрос поставки танков стран НАТО Киеву будет решен окончательно 20 января в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в Германии. Такую дату озвучил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

По его словам, в переговорах примут участие представители министерств обороны Украины и западных стран. Как уточнил Порошенко, речь идёт о возможных поставках британских Challenger, германских Leopard 2, а также некоторых видов другой бронетехники - бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 10 января во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом высказалась за поставку Украине немецких танков Leopard и другой тяжелой военной техники. При этом в самом Берлине заявили об отсутствии планов таких поставок. Канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ не собирается «в одностороннем порядке» поставлять тяжёлые танки Украине.