«Это преступление»: Порошенко в Раде заявил о дефиците снарядов и дронов в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и беспилотников, заявил с трибуны Верховной рады бывший президент страны Петр Порошенко. Выступление транслировал телеканал «Прямой».

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По словам политика, у ВСУ заканчиваются снаряды и не хватает систем противовоздушной обороны. Он обратил внимание на дефицит дронов, хотя на складах их «десятки тысяч».

«Это преступление, за которое нужно наказывать», - возмутился экс-президент.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер накануне призвал Киев готовиться к «очень тяжелой зиме». Он заверил, что Белый дом будет стремиться согласовать дополнительную военную помощь Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУПётр ПорошенкоУкраина

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