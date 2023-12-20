«Это преступление»: Порошенко в Раде заявил о дефиците снарядов и дронов в ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и беспилотников, заявил с трибуны Верховной рады бывший президент страны Петр Порошенко. Выступление транслировал телеканал «Прямой».
По словам политика, у ВСУ заканчиваются снаряды и не хватает систем противовоздушной обороны. Он обратил внимание на дефицит дронов, хотя на складах их «десятки тысяч».
«Это преступление, за которое нужно наказывать», - возмутился экс-президент.
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер накануне призвал Киев готовиться к «очень тяжелой зиме». Он заверил, что Белый дом будет стремиться согласовать дополнительную военную помощь Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru