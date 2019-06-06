Порошенко потребовал от Зеленского объяснений по поводу снятия блокады с Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимир Зеленский публично объясниться за слова о снятии экономической блокады с Донбасса.
«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — цитирует RT сообщение в Facebook Порошенко.
По словам экс-президента, он «обеспокоен неожиданной новостью» по итогам заседания трёхсторонней контактной группы в Минске о готовности Киева в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РЕН ТВ.
Порошенко подчеркнул, что это станет «реализацией российского сценария в Донбассе», что можно расценивать как «предательство национальных интересов Украины и памяти о тысячах украинских патриотов», сообщает Москва 24.
Ранее сообщалось, что контактная группа по Донбассу подпишет документ о перемирии 19 июня.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил в эфире НСН, что имущество у жителей Донбасса хотят забрать, чтобы разрушить авторитет Зеленского.
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