Порошенко потребовал от Зеленского объяснений по поводу снятия блокады с Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимир Зеленский публично объясниться за слова о снятии экономической блокады с Донбасса.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — цитирует RT сообщение в Facebook Порошенко.

По словам экс-президента, он «обеспокоен неожиданной новостью» по итогам заседания трёхсторонней контактной группы в Минске о готовности Киева в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РЕН ТВ.

Порошенко подчеркнул, что это станет «реализацией российского сценария в Донбассе», что можно расценивать как «предательство национальных интересов Украины и памяти о тысячах украинских патриотов», сообщает Москва 24.

Ранее сообщалось, что контактная группа по Донбассу подпишет документ о перемирии 19 июня.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил в эфире НСН, что имущество у жителей Донбасса хотят забрать, чтобы разрушить авторитет Зеленского.



