Контактная группа по Донбассу подпишет документ о перемирии 19 июня

Первым шагом станет разведение сил в cтанице Луганская. Там, в отличие от других участков, не было зафиксировано обстрелов с 28 мая.

Напомним, что представителем Украины на этих переговорах является экс-президент страны Леонид Кучма.

При этом в эфире НСН политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин назвал назначение Кучмы худшим шагом Зеленского.

