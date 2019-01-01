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Контактная группа по Донбассу подпишет документ о перемирии 19 июня

5 июня21:56

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня.

Как сообщил полномочный представитель нашей страны на переговорах Борис Грызлов, в документе будут прописаны действительно реальные усилия сторон о прекращении обстрелов, а также контроль за соблюдением перемирия . Все необходимые бумаги будут на следующей встрече 19 июня.

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Первым шагом станет разведение сил в cтанице Луганская. Там, в отличие от других участков, не было зафиксировано обстрелов с 28 мая.

Напомним, что представителем Украины на этих переговорах является экс-президент страны Леонид Кучма.

При этом в эфире НСН политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин назвал назначение Кучмы худшим шагом Зеленского.

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассПеремирие