Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от службы в ВСУ

По его словам, в случае, если его сын Михаил, пока еще не достигший мобилизационного возраста, получит повестку, он будет действовать «иначе, чем Зеленский». Порошенко указал, что Зеленский «четыре раза был уклонистом, убегал от повесток».

Ранее Зеленский назвал условие для снятия санкций с Порошенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

