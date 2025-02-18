Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от службы в ВСУ

Бывший украинский лидер Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил главу государства Владимира Зеленского в многократном уклонении от службы в армии, сообщает «Украинская правда».

Порошенко заявил о намерении баллотироваться в Европарламент

По его словам, в случае, если его сын Михаил, пока еще не достигший мобилизационного возраста, получит повестку, он будет действовать «иначе, чем Зеленский». Порошенко указал, что Зеленский «четыре раза был уклонистом, убегал от повесток».

Ранее Зеленский назвал условие для снятия санкций с Порошенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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