Порошенко заявил о намерении баллотироваться в Европарламент
В случае вступления Украины в Евросоюз экс-лидер страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористом и экстремистов) заявил о намерении баллотироваться в Европарламент. Данное заявление Порошенко сделал в интервью изданию «Украинская правда».
По мнению бывшего украинского лидера, президентский пост для него стал кризисом карьерного роста, он не намерен становиться главой государства любой ценой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для снятия санкций Порошенко необходимо передать ВСУ свои деньги, выведенные за рубеж. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru