Порошенко заявил о намерении баллотироваться в Европарламент

По мнению бывшего украинского лидера, президентский пост для него стал кризисом карьерного роста, он не намерен становиться главой государства любой ценой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для снятия санкций Порошенко необходимо передать ВСУ свои деньги, выведенные за рубеж. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

