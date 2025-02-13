Зеленский назвал условие для снятия санкций с Порошенко

По его словам, он знает об отмывании «миллиардов гривен» через благотворительные фонды, направленные на поддержку Вооруженных сил Украины. Зеленский указал, что эти деньги передавались членам партии Порошенко «Европейская солидарность»

Президент Украины подчеркнул, что «люди выводят и отмывают деньги», несмотря на то, что страна ведёт боевые действия.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о введении персональных санкций в отношении Порошенко «из-за угрозы государственной безопасности», сообщает RT.

