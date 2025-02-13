Зеленский назвал условие для снятия санкций с Порошенко

Для снятия санкций бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) необходимо передать Вооружённым силам страны свои деньги, выведенные за рубеж. Как сообщает телеканал «Общественное», об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Мэр Киева заявил, что внутриполитическая борьба ведет к поражению Украины

По его словам, он знает об отмывании «миллиардов гривен» через благотворительные фонды, направленные на поддержку Вооруженных сил Украины. Зеленский указал, что эти деньги передавались членам партии Порошенко «Европейская солидарность»

Президент Украины подчеркнул, что «люди выводят и отмывают деньги», несмотря на то, что страна ведёт боевые действия.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о введении персональных санкций в отношении Порошенко «из-за угрозы государственной безопасности», сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСанкцииУкраинаПётр Порошенко

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