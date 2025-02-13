Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции

Экс-глава Украины Петр Порошенко* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обвинил президента Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность.

Порошенко назвал критическим положение ВСУ на фронте

Он заявил в Telegram, что Зеленский первые три года президентства полностью игнорировал проблемы армии, потому что «иначе не будет за что строить дороги». Порошенко указал, что президент Украины «ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки».

«Вопросов более чем достаточно. И не имейте сомнений: украинский народ все их поставит», — отметил бывший президент.

Ранее СНБО Украины ввел санкции против Порошенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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