СМИ: СНБО Украины ввел санкции против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность». Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что речь может идти о подозрении в государственной измене.

Источники, близкие к СНБО, сообщили, что санкции были введены в ответ на действия Порошенко, однако подробности пока не раскрыты.