СМИ: СНБО Украины ввел санкции против Порошенко
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность». Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что речь может идти о подозрении в государственной измене.
Источники, близкие к СНБО, сообщили, что санкции были введены в ответ на действия Порошенко, однако подробности пока не раскрыты.
Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что в окружении президента Владимира Зеленского обсуждали возможность введения санкций против оппозиционного политика.
В этот же день Порошенко заявил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Партия Порошенко, в свою очередь, обвинила власти в политическом давлении на оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против членов фракции, передает «Радиоточка НСН».
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