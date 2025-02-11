Порошенко назвал критическим положение ВСУ на фронте
Положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте является критическим. Об этом заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко.
Выступая в Верховной раде он учтонил, что имеет ввиду «покровское направление, Часов Яр, Купянск, Харьковская область, Курск».
Политик также высказал недовольство тем, что вместо проблем армии депутаты обсуждают другие вопросы.
«Армия нуждается в деньгах, боеприпасах и защите», - указал Порошенко.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватку бронетехники и артиллерии испытывают порядка 100 бригад ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru