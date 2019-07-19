Порошенко не пустили в Европарламент и усадили на галерке
Бывшего президента Украины не пустили в зал заседаний Европарламента, и ему пришлось сидеть на галерке сообщает Газета.ru
Пётр Порошенко, против которого возбуждён ряд уголовных дел, на допрос в Киеве 17 июля не явился, аргументировав это тем, что он встречается с новыми членами Европарламента. Но позже было опубликовано фото, на котором видно, что бывшего президента даже не пустили в зал заседания: экс глава Украины слушал трансляцию в наушниках на балконе.
Ранее ураинский политолог Александр Семченко в эфире НСН заявил, что не верит заявлениям президента страны Владимира Зеленского о люстрации Порошенко и его соратников.
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