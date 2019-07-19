Украина

Порошенко не пустили в Европарламент и усадили на галерке

19 июля12:56

Бывшего президента Украины не пустили в зал заседаний Европарламента, и ему пришлось сидеть на галерке сообщает Газета.ru

Зеленский зарегистрировал законопроект о люстрации Порошенко

Пётр Порошенко, против которого возбуждён ряд уголовных дел, на допрос в Киеве 17 июля не явился, аргументировав это тем, что он встречается с новыми членами Европарламента. Но позже было опубликовано фото, на котором видно, что бывшего президента даже не пустили в зал заседания: экс глава Украины слушал трансляцию в наушниках на балконе.

Ранее ураинский политолог Александр Семченко в эфире НСН заявил, что не верит заявлениям президента страны Владимира Зеленского о люстрации Порошенко и его соратников.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ТЕГИ:ПорошенкоУкраина