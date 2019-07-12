Зеленский зарегистрировал законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект о люстрации его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко и высших чиновник периода его правления. В пояснительной записке говорится, что главная цель законодательной новеллы — борьба с злоупотреблением властью, служебным положением, а также обеспечение неизбежности ответственности чиновников за личное обогащение.

Как отмечают «Известия», под действие нового документа, помимо президента, попадают депутаты Верховной рады, министры, генеральный прокурор, главы Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководство таможни и налоговой службы, а также директора оборонных предприятий.

Накануне Зеленский в своём обращении к народу предложил пожизненно лишить возможности управления государством высокопоставленных чиновников, которые занимали должности с 2014 года — в период президентства Порошенко.

