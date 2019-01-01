На Украине не верят в люстрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение законопроекта о люстрации представителей власти, которые занимали высокие, руководящие посты с 2014 года по май 2019-го. Как заявил глава государства в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, чистка должна коснуться президента, депутатов, министров и других главных чиновников.

Украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН заявил, что такие заявления Зеленский делает на фоне падения электорального рейтинга своей партии, а закон о люстрации может эту ситуацию исправить.

«Он меня в очередной раз удивил своим правовым нигилизмом и незнанием закона, несмотря на то, что у него юридический диплом. Когда он, например, разделяет депутатов и председателя Верховной Рады. Хотя это одно и то же, потому что председатель Верховной Рады – это тоже депутат. Тенденция последних недель – устойчивое падение рейтингов партии «Слуга народа». Если еще три недели назад никто ему не показывал рейтинг ниже 47% - 49%, то сейчас его максимальный рейтинг – 41%. Он, по сути, пытается поправить свои пошатнувшиеся электоральные дела. Введет ли он закон о люстрации, будет зависеть от результатов выборов. Он может это сделать, потому что это ему выгодно, потому что так легче будет уволить людей и поставить на их места своих людей, а точнее людей тех олигархов, которые рассчитывают на благодарность за все хорошее, что они сделали для Владимира Зеленского», - рассказал он.