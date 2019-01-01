На Украине не верят в люстрации Зеленского
Украинский политолог в эфире НСН заявил, что новому президенту было бы выгодно отстранить от власти бывшее руководство страны, однако сделать это у него, скорее всего, не получится.
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение законопроекта о люстрации представителей власти, которые занимали высокие, руководящие посты с 2014 года по май 2019-го. Как заявил глава государства в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, чистка должна коснуться президента, депутатов, министров и других главных чиновников.
Украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН заявил, что такие заявления Зеленский делает на фоне падения электорального рейтинга своей партии, а закон о люстрации может эту ситуацию исправить.
«Он меня в очередной раз удивил своим правовым нигилизмом и незнанием закона, несмотря на то, что у него юридический диплом. Когда он, например, разделяет депутатов и председателя Верховной Рады. Хотя это одно и то же, потому что председатель Верховной Рады – это тоже депутат. Тенденция последних недель – устойчивое падение рейтингов партии «Слуга народа». Если еще три недели назад никто ему не показывал рейтинг ниже 47% - 49%, то сейчас его максимальный рейтинг – 41%. Он, по сути, пытается поправить свои пошатнувшиеся электоральные дела. Введет ли он закон о люстрации, будет зависеть от результатов выборов. Он может это сделать, потому что это ему выгодно, потому что так легче будет уволить людей и поставить на их места своих людей, а точнее людей тех олигархов, которые рассчитывают на благодарность за все хорошее, что они сделали для Владимира Зеленского», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что закон о люстрации нарушает Конституцию, а попытки претворить его в жизнь в последнее время натыкались на провокации со стороны противников подобных «чисток».
«Он человек непредсказуемого прошлого, будущего и настоящего. Он обещал, что первый законопроект, который внесет в Верховную Раду, будет законопроект о народовластии. Сейчас у него уже 16 инициатив, а закона о народовластии нет до сих пор. Так и в случае закона о люстрации, он может быть, а может и не быть. В любом виде этот закон в том виде, каком он предлагает, а также в том виде, в котором он существует с 2014 года, грубо нарушает Конституцию и противоречит сам себе. Людей лишают права на управление государством и участия в государственной службе из-за принадлежности к той или иной профессиональной группе. Конституционный суд давно не может приступить к рассмотрению этого законопроекта, потому что просто боятся. Каждый раз появляются какие-то негодяи в Верховной раде, решение откладывается, и это длится уже с 2015 года», - добавил он.
В том видео Зеленский задался вопросом: что же делать со всеми этими людьми? Позже он предложил «отправить их всех на передовую в бракованных бронежилетах, которые они закупили, или обменять на всех пленных». Наименьшее, что можно сделать, — это навсегда лишить этих людей возможности управлять Украиной, подчеркнул он.
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