Коррупция и Донбасс. В Госдуме предложили Украине не грезить о НАТО

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН выразил уверенность, что НАТО никогда не возьмет Украину к себе.



Украина готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Согласно версии Киева, системное взаимодействие Украины с США и НАТО не только обеспечит большую безопасность в регионе, но и «даст ответ» России, которая, по словам Стефанишиной, фактически в одностороннем порядке контролирует некоторые части акватории Черного моря.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил мотивы такого заявления.

«Эскалация напряженности будет сохраняться с учетом присутствия стран НАТО в черноморском регионе. Она ставит в статус заложников страны региона. Киев, видимо, хочет понравиться новому президенту Соединенных Штатов», - сказал Швыткин.

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По его словам сил и средств, которые Россия сосредоточила на Черном море, по охране Крыма, «других наших территорий и союзников, достаточно как для отражения агрессии, так и профилактических мер в случае нагнетания обстановки».

Парламентарий выразил уверенность, что НАТО никогда не возьмет Украину к себе. «В стране достаточно много внутренних противоречий, в том числе коррупции. Не думаю, что НАТО пойдет на такой шаг усиления эскалации напряженности с нашей страной», - добавил он.

В том числе и потому что не видно решения конфликта в Донбассе. «Вопрос Донбасса не будет решен, потому что украинская группа всячески препятствует урегулированию в этом регионе. Руководители Украины ставят в ситуацию заложника собственный народ», - заключил собеседник НСН.

Ранее Юрий Швыткин заявил в эфире НСН, что Западный и Южный военные округа имеют особое стратегическое значение для России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаНАТОУкраина
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