Украина готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Согласно версии Киева, системное взаимодействие Украины с США и НАТО не только обеспечит большую безопасность в регионе, но и «даст ответ» России, которая, по словам Стефанишиной, фактически в одностороннем порядке контролирует некоторые части акватории Черного моря.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил мотивы такого заявления.

«Эскалация напряженности будет сохраняться с учетом присутствия стран НАТО в черноморском регионе. Она ставит в статус заложников страны региона. Киев, видимо, хочет понравиться новому президенту Соединенных Штатов», - сказал Швыткин.