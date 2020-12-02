Украина выразила желание проводить больше учений НАТО на территории страны

Украина рассчитывает на увеличение количества учений НАТО на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

В видеообращении по итогам специальной сессии по проблемам безопасности Черноморского региона на заседании НАТО с участием глав МИД Украины и Грузии министр отметил, что Киев хочет более активного взаимодействия с альянсом.

Украина с 1995 года принимает участие в военных учениях с силами стран НАТО. Учения проходили на территории Украины, других государств, а также в акватории Чёрного моря.

По данным украинского Минобороны, на 2021 год запланировано 22 международных учения. Восемь из них пройдут на территории Украины.

