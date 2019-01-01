Украина

Помощник Зеленского назвал причины для переговоров с Россией

19 июля14:32

Сергей Шефир, первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, в интервью изданию «Левый берег» заявил о необходимости договариваться с Россией и назвал причины переговоров.

«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — отметил Шефир.

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Он также считает, что в мирном решении проблемы Донбасса возможны любые компромиссы, за исключением уступок, которые могут затронуть территориальную целостность Украины, отмечает RT.

Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН объяснил, почему считает разговор лидеров двух стран не только хорошим началом общения на высшем уровне, а, скорее пиаром Зеленского.

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ФОТО: flickr/Alex Smeet
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