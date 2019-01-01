Помощник Зеленского назвал причины для переговоров с Россией

Он также считает, что в мирном решении проблемы Донбасса возможны любые компромиссы, за исключением уступок, которые могут затронуть территориальную целостность Украины, отмечает RT.

Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН объяснил, почему считает разговор лидеров двух стран не только хорошим началом общения на высшем уровне, а, скорее пиаром Зеленского.

