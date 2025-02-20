Помощник Трампа: Эра войны на Украине закончилась
20 февраля 202503:35
Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что эра войны на Украине завершилась, однако не все это поняли.
По его словам, она сопровождалась «смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов и сотни тысяч, если не миллионов, жизней».
Ранее Трамп заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru