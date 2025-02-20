Помощник Трампа: Эра войны на Украине закончилась

Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что эра войны на Украине завершилась, однако не все это поняли.

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По его словам, она сопровождалась «смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов и сотни тысяч, если не миллионов, жизней».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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