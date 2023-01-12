Помощник Кадырова призвал россиян объединяться в дружины для борьбы с диверсиями ВСУ

Заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР и помощник главы Чечни Апты Алаудинов призвал россиян объединяться в «народные дружины» из-за угрозы диверсий. Об этом он заявил в эфире программы «Полный контакт» Владимира Соловьева.

Он призвал граждан после работы выходить на охрану своих населенных пунктов и домов и «не расслабляться».