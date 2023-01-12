Помощник Кадырова призвал россиян объединяться в дружины для борьбы с диверсиями ВСУ

Заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР и помощник главы Чечни Апты Алаудинов призвал россиян объединяться в «народные дружины» из-за угрозы диверсий. Об этом он заявил в эфире программы «Полный контакт» Владимира Соловьева.

Он призвал граждан после работы выходить на охрану своих населенных пунктов и домов и «не расслабляться».

Мобрезерва мало? Россиян до 30 лет начнут призывать в армию уже весной

Алаудинов заявил, что часть населения России полагают, что «вообще ничего не происходит» и живут своей обычной жизнью.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время весеннего призыва 2023 года в армию могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет. При этом в целом повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно и займет от года до трех лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияКадыров
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