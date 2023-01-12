Мобрезерва мало? Россиян до 30 лет начнут призывать в армию уже весной

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время весеннего призыва 2023 года в армию могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием»,— сообщил он.



По его словам, для этого потребуется комплекс поправок в действующее законодательство, в том числе, в закон «О воинской обязанности и военной службе». При этом в целом повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно и займет от года до трех лет.

Началось все с того, что в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно поднять границы призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного призывного возраста — с 27 до 30 лет.