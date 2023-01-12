Мобрезерва мало? Россиян до 30 лет начнут призывать в армию уже весной
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста будет проходить поэтапно. Также в комитете по обороне обсудили перспективы увеличения резерва и отправки в зону СВО солдат-срочников.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время весеннего призыва 2023 года в армию могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет.
«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием»,— сообщил он.
По его словам, для этого потребуется комплекс поправок в действующее законодательство, в том числе, в закон «О воинской обязанности и военной службе». При этом в целом повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно и займет от года до трех лет.
Началось все с того, что в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно поднять границы призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного призывного возраста — с 27 до 30 лет.
В Госдуме заявили, что в весенний призыв в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет
Тогда же зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН эту идею поддержал и отметил, что такая мера позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям.
«Во-первых, молодые люди пойдут в армию в более осознанном и зрелом возрасте. К тому же, многие к этому времени уже получат высшее образование. Считаю правильным и предложение Шойгу поднять предельный возраст призыва до 30 лет», — сказал Швыткин.
Он также заверил, что дедовщина в российской армии практически искоренена, бояться ее возвращения не стоит.
«Главное не неуставные отношения, которые вообще ушли в прошлое после начала спецоперации, а то, чтобы в армии служили более осознанные и мотивированные, в том числе материально, солдаты. Российские Вооруженные силы постепенно переходят на профессиональную основу», — добавил Швыткин.
Из публикации в «Парламентской газете» выходит, что в ближайшие 1-3 года станут призывать людей от 18 до 30 лет, но число призывников от 18 до 21 года в конечном счёте сократится до нуля. При этом нет пояснений, что будет с военными билетами тех, кому сейчас от 27 до 30 лет.
Накануне глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов порассуждал и о мобилизационном резерве страны.
Он отметил, что действующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам государства, но при этом страна не сможет обойтись только этим резервом при масштабной войне.
«Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — подчеркнул генерал-полковник.
Позже он заявил, что в России все-таки не планируют увеличивать мобилизационный резерв — такой вопрос не стоит на повестке.
«Дело в том, что в России существует де-факто два мобилизационных резерва. Общий, куда входят все подходящие по возрасту люди, не имеющие ограничений к военной службе, и так называемый Боевой армейский резерв специальный (БАРС) численностью порядка двух миллионов человек, который составляют резервисты-контрактники», - объяснил Картаполов.
Так, в случае полномасштабного военного конфликта силами одного только БАРСа обойтись не удастся, заметил парламентарий, назвав свои же рассуждения гипотетическими.
На этом фоне член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.
«Мобилизационный резерв – это обученные люди, служившие в армии и предназначенные для формирования новых частей или доукомплектования новых частей. Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. Минимум шесть месяцев они должны обучаться. Можно сказать, что все мужское население определенного возраста – это наш мобилизационный резерв, но качество его какое?», - заявил он.
Мобилизационный резерв Вооруженных сил — это резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Для поступления в резерв нужно соответствовать возрастным ограничениям, иметь высшее или среднее специальное образование, а также категории годности А или Б.
Минобороны не раскрывает численность мобилизационного резерва российской армии.
До этого телеведущий Владимир Соловьев призвал предоставить право срочникам принимать участие в специальной военной операции на Украине.
«Множество ребят, проходящих срочную службу, говорят: «дайте повоевать, мы можем, умеем, пустите нас туда», — заявил Соловьев в эфире телеканала «Россия-1».
На призыв журналиста ответил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, который заметил, что любой солдат, проходящий военную службу по призыву, может принять участие в спецоперации на Украине - для этого достаточно заключить контракт.
Так, заключение срочниками контракта возможно после трех месяцев с начала службы, некоторые солдаты могут сделать это раньше — например, лица, имеющие высшее образование.
Однако заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал в эфире НСН, что солдат-срочников недопустимо отправлять в зону спецоперации на Украине, у них недостаточно опыта, их просто поставят под удар.
«Сегодня рисковать теми ребятами, которые буквально встали на службу в армии, нельзя. Мы ставим их под удар. Нам нужно учитывать эти моменты: физическая подготовка, жизненный опыт, морально-психологическая подготовка и должное владение военно-учетной специальностью», - предупредил он.
При этом он отметил, что решение об увеличении численности армии и увеличении возраста призыва приведет к повышению оборонного потенциала страны. Швыткин подчеркнул, что принятие таких законодательных актов произойдет уже в этом году.
Вероятно, в этом году планируется начать и подготовку студентов к выполнению «воинского долга и обязанности по защите своей Родины». Сообщается, что Минобрнауки прислало вузам программу модуля «Основы военной подготовки» для бакалавриата и специалитета.
В рамках курса военной подготовки на 108 часов студенты изучат основные положения общевоинских уставов ВС РФ, прослушают лекции о ядерном и химическом оружии, научатся разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также пройдут подготовку к боевому применению ручных гранат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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