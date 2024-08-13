Помощник госсекретаря США по вопросам Европы прибыл на Украину
Помощник госсекретаря США по делам Европы Джеймс О'Брайен прибыл в Украину, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.
Посол отметила, что визит помощника госсекретаря в Киев представляет собой значимый сигнал о том, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов остается неизменной и устойчивой.
Ранее во время своего визита в Киев американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что рад действиям украинской армии и охарактеризовал нападение на Россию как «смелое и великолепное», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иван Таврин продал «Муз-ТВ», «Ю» и другие активы в медиа
- Помощник госсекретаря США по вопросам Европы прибыл на Украину
- МВД: В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 млн рублей
- Попавший в грозу борт Smartavia из Петербурга получил незначительные повреждения
- В Новой Каховке после обстрела ВСУ загорелся многоквартирный дом
- В Госдепе не признали причастность США к атаке ВСУ
- СМИ: Украина взвешивала несколько сценариев нападения на Россию
- Власти Курской области заявили, что Суджа находится под контролем России
- Катя Лель анонсировала «вселенскую мантру на галактическом языке»
- Депутат ГД Заварзин: Россия не будет объявлять войну из-за атаки ВСУ на Курск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru