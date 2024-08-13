Помощник госсекретаря США по вопросам Европы прибыл на Украину

Помощник госсекретаря США по делам Европы Джеймс О'Брайен прибыл в Украину, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

Посол отметила, что визит помощника госсекретаря в Киев представляет собой значимый сигнал о том, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов остается неизменной и устойчивой.

Ожидание помощи: Блинкен прибыл на Украину на фоне успешного наступления ВС РФ

Ранее во время своего визита в Киев американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что рад действиям украинской армии и охарактеризовал нападение на Россию как «смелое и великолепное», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры