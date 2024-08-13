Помощник госсекретаря США по вопросам Европы прибыл на Украину

Ранее во время своего визита в Киев американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что рад действиям украинской армии и охарактеризовал нападение на Россию как «смелое и великолепное», передает «Радиоточка НСН».