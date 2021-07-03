Помогли, не помогли – все плохо. Украина обвинила Россию в отказе помощи украинскому судну

«Ракетный крейсер "Ивановец" и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS"», — говорится на сайте Минобороны Украины.



Экипаж украинского судна сам отказался от помощи российских моряков. Об этом «Пятому каналу» рассказали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) в субботу, 3 июля.

«Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра «Одесса». Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир», — приводит слова пресс-секретаря агентства Алексея Кравченко Газета.ru.

По словам Кравченко, российские моряки первыми откликнулись на сигнал SOS и отправились к месту бедствия.