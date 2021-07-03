Помогли, не помогли – все плохо. Украина обвинила Россию в отказе помощи украинскому судну
В России отрицают обвинения Киева в отказе помощи дрейфующему украинскому судну «ОД-2592» с четырьмя рыбаками на борту.
В Министерстве обороны Украины заявили, что российские корабли «игнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна», которое из-за отказа двигателя легло в дрейф в Чёрном море, сообщает RT.
Данные о приближении к украинскому судну ракетного катера Черноморского флота в ведомстве назвали информационным вбросом, отмечает РИА Новости.
«Ракетный крейсер "Ивановец" и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS"», — говорится на сайте Минобороны Украины.
Экипаж украинского судна сам отказался от помощи российских моряков. Об этом «Пятому каналу» рассказали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) в субботу, 3 июля.
«Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра «Одесса». Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир», — приводит слова пресс-секретаря агентства Алексея Кравченко Газета.ru.
По словам Кравченко, российские моряки первыми откликнулись на сигнал SOS и отправились к месту бедствия.
Cпасательный буксир направили своему судну соответствующие службы Украины, пояснил представитель ведомства.
«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», — цитируют Кравченко «Известия».
Как только началась спасательная операция украинской стороной, российские моряки получили сигнал «отбой».
Уточняется, что украинский буксир из Очакова буксирует судно в порт.
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