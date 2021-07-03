Российский ракетный катер отправили на помощь украинскому судну в Черном море

Ракетный катер Черноморского флота «Ивановец» отправился на помощь рыболовецкому судну из Украины, терпящему бедствие в Черном море. Об этом сообщили в Национальный центр управления обороной России.

Судно ОД-2592 с портом приписки в городе Очаков подало сигнал бедствия в 1:27. Как сообщил капитан, из-за отказа двигателя судно обесточено и находится в дрейфе. На его борту находятся четыре человека. Капитан попросил проинформировать представителей Украины об инциденте.

Катер «Ивановец» принял сигнал бедствия на международном канале связи. Национальный центр управления обороной связался с украинскими властями.

Кроме ракетного катера, в районе аварии находится российский пограничный корабль «Безупречный».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:КораблиЧерное МореЧерноморский Флот РФ
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