Российский ракетный катер отправили на помощь украинскому судну в Черном море
Ракетный катер Черноморского флота «Ивановец» отправился на помощь рыболовецкому судну из Украины, терпящему бедствие в Черном море. Об этом сообщили в Национальный центр управления обороной России.
Судно ОД-2592 с портом приписки в городе Очаков подало сигнал бедствия в 1:27. Как сообщил капитан, из-за отказа двигателя судно обесточено и находится в дрейфе. На его борту находятся четыре человека. Капитан попросил проинформировать представителей Украины об инциденте.
Катер «Ивановец» принял сигнал бедствия на международном канале связи. Национальный центр управления обороной связался с украинскими властями.
Кроме ракетного катера, в районе аварии находится российский пограничный корабль «Безупречный».
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