В Росморречфлоте рассказали о состоянии экипажа украинского судна в Черном море
Жизни экипажа украинского судна, терпящего бедствие в Черном море, ничто не угрожает, сообщает Росморречфлот.
«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель», — цитирует сообщение ТАСС.
Как отметили в ведомстве, жизни находящихся на борту судна четырех человек ничто не угрожает. Судовладелец направил к ним буксир.
Ранее стало известно, что ракетный катер Черноморского флота «Ивановец» отправился на помощь рыболовецкому судну из Украины, терпящему бедствие в Черном море. Из-за отказа двигателя судно обесточено и находится в дрейфе.
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