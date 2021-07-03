В Росморречфлоте рассказали о состоянии экипажа украинского судна в Черном море

Жизни экипажа украинского судна, терпящего бедствие в Черном море, ничто не угрожает, сообщает Росморречфлот.

«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель», — цитирует сообщение ТАСС.

Как отметили в ведомстве, жизни находящихся на борту судна четырех человек ничто не угрожает. Судовладелец направил к ним буксир.

Ранее стало известно, что ракетный катер Черноморского флота «Ивановец» отправился на помощь рыболовецкому судну из Украины, терпящему бедствие в Черном море. Из-за отказа двигателя судно обесточено и находится в дрейфе.

