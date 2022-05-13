Российская армия уничтожила производственные мощности и резервуары НПЗ в Кременчуге
Российские военные уничтожили производственные мощности и резервуары с топливом на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге, который обеспечивал бензином и дизелем украинских силовиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
Кроме того, российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожила в районе Харькова две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также радиолокационную станцию американского производства для оповещения и указания ПВО.
«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области», — добавил Конашенков.
Также российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе Лозовой под Харьковом и 15 беспилотников противника, пишет RT.
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