Российская армия уничтожила производственные мощности и резервуары НПЗ в Кременчуге

Отмечается, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

Кроме того, российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожила в районе Харькова две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также радиолокационную станцию американского производства для оповещения и указания ПВО.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области», — добавил Конашенков.

Также российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе Лозовой под Харьковом и 15 беспилотников противника, пишет RT.

