Польский премьер допустил многолетнее продолжение конфликта на Украине
14 апреля 202312:47
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет, Его слова приводит РИА Новости.
«Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте», - сказал Моравецкий.
После этого он ответил утвердительно на вопрос собеседника о том, может ли противостояние затянуться еще несколько лет.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН отреагировал на сообщения о проверке на дискредитацию ВС России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru