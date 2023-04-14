Польский премьер допустил многолетнее продолжение конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет, Его слова приводит РИА Новости.

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«Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте», - сказал Моравецкий.

После этого он ответил утвердительно на вопрос собеседника о том, может ли противостояние затянуться еще несколько лет.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН отреагировал на сообщения о проверке на дискредитацию ВС России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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