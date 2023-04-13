Арестович назвал единственный вариант существования Украины

«Этнически монолитная Украина пройдет тот же путь, что Польша. Она схлопнулась. Польша уменьшилась на 59%, по-моему. Мы не удержим наши территории. А все наши территории отойдут РФ - здесь без вариантов. И она усилится за наш счет», - сказал Арестович.

Политик добавил, что единственный вариант сохранить государственность для Украины - это поликультурность. В случае еще одного конфликта на территории страны Киев рискует окончательно потерпеть крах, поставив себя в очень плохие условия.



Ранее Алексей Арестович пожелал Украине другого президента, потому что нынешний так и не смог побороть коррупцию в стране, для решения этой проблемы нужен совершенно другой человек, передает слова политика телеграм-канал «Радиоточка НСН».

