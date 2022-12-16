«Укрэнерго»: 50% энергосистемы Украины выведено из-строя
Половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за действий российских военных, которые продолжают наносить удары по украинским энергетическим объектам, сообщает РИА Новости.
В связи с этим национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию.
«Произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии», — говорится в публикации компании в Telegram.
На всей территории Украины в пятницу, 16 декабря, объявили воздушную тревогу, в городах были слышны взрывы.
Ранее в офисе Зеленского предупредили об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Как снег на голову: Некие обломки упали с неба под Волгоградом
- Все школы Екатеринбурга переведены на дистанционную форму обучения из-за гриппа и ОРВИ
- Депутаты предложили освободить от мобилизации граждан с учёной степенью
- Эксперты назвали продукты, которые могут исчезнуть из российских магазинов
- «Укрэнерго»: 50% энергосистемы Украины выведено из-строя
- CNN: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ
- Гигантский аквариум лопнул в отеле Берлина. Видео
- ЕС введёт санкции против 168 российских организаций
- Температура на корабле «Союз МС-22» превысила +30 градусов из-за ЧП
- Онищенко заявил, что масочный режим следует соблюдать при необходимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru