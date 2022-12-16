«Укрэнерго»: 50% энергосистемы Украины выведено из-строя

Половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за действий российских военных, которые продолжают наносить удары по украинским энергетическим объектам, сообщает РИА Новости.

В связи с этим национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию.

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«Произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии», — говорится в публикации компании в Telegram.

На всей территории Украины в пятницу, 16 декабря, объявили воздушную тревогу, в городах были слышны взрывы.

Ранее в офисе Зеленского предупредили об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: скриншот видео
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