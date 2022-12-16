Мэр Харькова заявил о «колоссальных» разрушениях инфраструктуры

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о «колоссальных инфраструктурных разрушениях» в результате сегодняшнего ракетного удара российских войск. По его словам, прежде всего это относится к объектам энергетики.

Градоначальник в видеообращении рассказал, что энергетики и сотрудники коммунальных служб начали работы по устранению последствий взрывов. Как отмети Терехов, в домах харьковчан нет света и отопления, прервано водоснабжение.

Он рекомендовал горожанам воспользоваться открытыми «пунктами несокрушимости», где всех пришедших готовы обеспечить питанием, горячими напитками. Там же можно подзарядить гаджеты.