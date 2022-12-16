Мэр Харькова заявил о «колоссальных» разрушениях инфраструктуры

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о «колоссальных инфраструктурных разрушениях» в результате сегодняшнего ракетного удара российских войск. По его словам, прежде всего это относится к объектам энергетики.

Градоначальник в видеообращении рассказал, что энергетики и сотрудники коммунальных служб начали работы по устранению последствий взрывов. Как отмети Терехов, в домах харьковчан нет света и отопления, прервано водоснабжение.

Он рекомендовал горожанам воспользоваться открытыми «пунктами несокрушимости», где всех пришедших готовы обеспечить питанием, горячими напитками. Там же можно подзарядить гаджеты.

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Сегодня в первой половине дня воздушная тревога была объявлена практически на всей территории Украины. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», информация о взрывах поступала, в частности, из столицы страны, Киевской, Днепропетровской, Николаевской областей.

По данным командования Воздушных сил Украины российская сторона утром выпустила до 60 ракет разного типа. В ударе принимали участие дальние бомбардировщики Ту-95, которые взлетели с базы «Энгельс» в Саратовской области, где недавно произошел взрыв при атаке беспилотника.

Компания «Укрэнерго» объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры страны.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ракетный УдарХарьковУкраина
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