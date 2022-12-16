Мэр Харькова заявил о «колоссальных» разрушениях инфраструктуры
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о «колоссальных инфраструктурных разрушениях» в результате сегодняшнего ракетного удара российских войск. По его словам, прежде всего это относится к объектам энергетики.
Градоначальник в видеообращении рассказал, что энергетики и сотрудники коммунальных служб начали работы по устранению последствий взрывов. Как отмети Терехов, в домах харьковчан нет света и отопления, прервано водоснабжение.
Он рекомендовал горожанам воспользоваться открытыми «пунктами несокрушимости», где всех пришедших готовы обеспечить питанием, горячими напитками. Там же можно подзарядить гаджеты.
Сегодня в первой половине дня воздушная тревога была объявлена практически на всей территории Украины. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», информация о взрывах поступала, в частности, из столицы страны, Киевской, Днепропетровской, Николаевской областей.
По данным командования Воздушных сил Украины российская сторона утром выпустила до 60 ракет разного типа. В ударе принимали участие дальние бомбардировщики Ту-95, которые взлетели с базы «Энгельс» в Саратовской области, где недавно произошел взрыв при атаке беспилотника.
Компания «Укрэнерго» объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Как снег на голову: Некие обломки упали с неба под Волгоградом
- Все школы Екатеринбурга переведены на дистанционную форму обучения из-за гриппа и ОРВИ
- Депутаты предложили освободить от мобилизации граждан с учёной степенью
- Эксперты назвали продукты, которые могут исчезнуть из российских магазинов
- «Укрэнерго»: 50% энергосистемы Украины выведено из-строя
- CNN: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ
- Гигантский аквариум лопнул в отеле Берлина. Видео
- ЕС введёт санкции против 168 российских организаций
- Температура на корабле «Союз МС-22» превысила +30 градусов из-за ЧП
- Онищенко заявил, что масочный режим следует соблюдать при необходимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru