«Полное поражение»: в Госдуме назвали условие переговоров России и Украины
Украина может пойти на переговоры с Россией, если будет близка к полному военному поражению. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
Парламентарий полагает, что в случае военной катастрофы руководство Украины будет предлагать переговоры и затягивать ситуацию в надежде на помощь Запада. Он не исключил, что повторится ситуация прошлого года, когда Киев использовал переговорный процесс для сосредоточения резервов и мобилизации.
«До тех пор, пока полного поражения Киев не понес, и пока у него могут быть какие-то иллюзии, он на серьезные переговоры либо не пойдет, либо будет ситуация, аналогичная той, что мы имели в прошлом году», - сказал Новиков.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил переговоры с Россией. По его мнению, мир в текущей ситуации станет убийственным для Киева и Европы, передает «Радиоточка НСН».
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