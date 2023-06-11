«Полное поражение»: в Госдуме назвали условие переговоров России и Украины

Парламентарий полагает, что в случае военной катастрофы руководство Украины будет предлагать переговоры и затягивать ситуацию в надежде на помощь Запада. Он не исключил, что повторится ситуация прошлого года, когда Киев использовал переговорный процесс для сосредоточения резервов и мобилизации.

«До тех пор, пока полного поражения Киев не понес, и пока у него могут быть какие-то иллюзии, он на серьезные переговоры либо не пойдет, либо будет ситуация, аналогичная той, что мы имели в прошлом году», - сказал Новиков.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил переговоры с Россией. По его мнению, мир в текущей ситуации станет убийственным для Киева и Европы, передает «Радиоточка НСН».

