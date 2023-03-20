Полковник ВС США: Американские СМИ стали чаще признавать провалы ВСУ

В США стали чаще признавать провалы ВСУ и критиковать действия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

По его словам, это говорит о том, что Вашингтон хочет «дистанцироваться от грядущего провала на Украине», потому что все идет «наперекосяк».

Стрелков: Конфликт на Украине закончится «полным поражением» одной из сторон

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, а Западу будет крайне сложно найти ресурсы для второй попытки, если оно обернется провалом.

Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, заявил на этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША

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