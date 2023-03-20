Полковник ВС США: Американские СМИ стали чаще признавать провалы ВСУ

В США стали чаще признавать провалы ВСУ и критиковать действия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

По его словам, это говорит о том, что Вашингтон хочет «дистанцироваться от грядущего провала на Украине», потому что все идет «наперекосяк».