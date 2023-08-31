Полковник Уилкерсон: США выгодно, чтобы РФ уничтожила самолеты F-16 на Украине

По его словам, у российской стороны очень много мощных и эффективных самолетов. Истребители F-16, по словам Уилкерсона, может, и сложнее сбить, но российская авиация точно их уничтожит.

По его мнению, благодаря поставкам F-16 на Украину, западный военно-промышленный комплекс получит много заказов и заработает большие деньги.

Ранее, 31 августа, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что летчиков Украины уничтожат сразу после того, как они вступят в бой на F-16. По его словам, отправка истребителей Киеву является политическим шагом, который не будет иметь никакого практического эффекта, передает «Радиоточка НСН».

