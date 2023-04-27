Полковник Тетерук заявил о деморализации ВСУ из-за решения Зеленского
Решение Киева о возбуждении уголовного дела в отношении военных приведет к деморализации ВСУ. Такое мнение в интервью телеканалу «Прямой» высказал полковник украинской армии Андрей Тетерук.
Военный прокомментировал задержание бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского. Он пытался организовать захват самолета ВКС России, что привело к ракетному удару по украинскому аэродрому Канатово.
Решение властей об аресте военнослужащего незаконны, считает Тетерук. Он полагает, что происшествие станет резонансным и повлияет на боевой дух армии.
Полковник не исключил, что ВСУ окажутся деморализованными. Он предостерег Киев от уголовного преследования военных за их решения.
Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси заявил, что у президента Владимира Зеленского есть шесть месяцев для достижения приемлемого для Запада результата в конфликте с Россией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- СМИ: на юго-западе Артемовска уничтожили главное укрепление ВСУ
- СМИ: учительнице в Чехии грозит тюрьма за отказ осудить СВО
- Эрдоган: АЭС «Аккую» сделала Турцию участником клуба ядерных держав
- В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
- Полковник Тетерук заявил о деморализации ВСУ из-за решения Зеленского
- Туристов призвали отказаться от трех слов в аэропортах Таиланда
- Глава «Росатома» передал Турции сертификат на доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»
- СМИ: Германия обсуждает ограничение поставок химикатов для чипов в Китай
- Пробки в Москве и Санкт-Петербурге достигли девяти баллов
- На Украине представили новый разведывательный беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru