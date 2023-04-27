Военный прокомментировал задержание бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского. Он пытался организовать захват самолета ВКС России, что привело к ракетному удару по украинскому аэродрому Канатово.

Решение властей об аресте военнослужащего незаконны, считает Тетерук. Он полагает, что происшествие станет резонансным и повлияет на боевой дух армии.

Полковник не исключил, что ВСУ окажутся деморализованными. Он предостерег Киев от уголовного преследования военных за их решения.

Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси заявил, что у президента Владимира Зеленского есть шесть месяцев для достижения приемлемого для Запада результата в конфликте с Россией, передает «Радиоточка НСН».

