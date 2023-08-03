Полковник США Уилкерсон: Украина может потерять Одессу после провала наступления
Украина может потерять Одессу после провала контрнаступления украинских военных. Такое заявление сделал бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works.
Он отметил, что теперь Вооруженные силы РФ могут начать наступление и дойти до Одессы. По словам Уилкерсона, в таком случае Украина потеряет последний порт.
Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru