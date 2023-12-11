Полковник СБУ: российское оружие превосходит украинское

По его словам, оружие, в том числе, влияет на ход боевых действий. Костенко указал, что ВС РФ обгоняют ВСУ по количеству и качеству дальнобойных ракет, авиации и артиллерии.

Украинская армия способна вести оборонительные бои и пытаться контратаковать, однако утратила наступательный потенциал, заявил в интервью НСН военный корреспондент Александр Коц.

