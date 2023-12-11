Полковник СБУ: российское оружие превосходит украинское
11 декабря 202306:40
Украинские Вооруженные силы не могут противостоять армии России из-за превосходства ее вооружения, сообщил телеканалу НТА полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.
По его словам, оружие, в том числе, влияет на ход боевых действий. Костенко указал, что ВС РФ обгоняют ВСУ по количеству и качеству дальнобойных ракет, авиации и артиллерии.
Украинская армия способна вести оборонительные бои и пытаться контратаковать, однако утратила наступательный потенциал, заявил в интервью НСН военный корреспондент Александр Коц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru