Песков: Подоляк в силу должности вряд ли может знать, началось ли контрнаступление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк не является министром обороны Украины, сообщает ТАСС.

Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ

По его словам, в силу должности он вряд ли может знать, началось ли контрнаступление Вооружённых сил Украины.

«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», - заключил представитель Кремля.

Ранее Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ВСУ осуществляют «тестирование», а контрнаступление ещё не началось, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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