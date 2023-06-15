Песков: Подоляк в силу должности вряд ли может знать, началось ли контрнаступление
15 июня 202318:17
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк не является министром обороны Украины, сообщает ТАСС.
По его словам, в силу должности он вряд ли может знать, началось ли контрнаступление Вооружённых сил Украины.
«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», - заключил представитель Кремля.
Ранее Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ВСУ осуществляют «тестирование», а контрнаступление ещё не началось, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru