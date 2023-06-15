Песков: Подоляк в силу должности вряд ли может знать, началось ли контрнаступление

По его словам, в силу должности он вряд ли может знать, началось ли контрнаступление Вооружённых сил Украины.

«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», - заключил представитель Кремля.

Ранее Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ВСУ осуществляют «тестирование», а контрнаступление ещё не началось, сообщает RT.

