Польша усилит границу с Белоруссией из-за присутствия там бойцов «Вагнера»
Польша усилит границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране ЧВК «Вагнера», заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Его слова приводит РИА Новости.
По данным польской разведки, на сегодняшний день в Белоруссию переброшены около восьми тысяч бойцов военной компании. Политик назвал их угрозой Украине, Литве и Польше.
Граница будет усилена постоянно находящимися там сил, а также будет укреплена различным оружием.
Ранее в Южной Корее заявили, что история с «Вагнером» затрагивает ее национальные интересы. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru