Польша усилит границу с Белоруссией из-за присутствия там бойцов «Вагнера»

Польша усилит границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране ЧВК «Вагнера», заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Его слова приводит РИА Новости.

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По данным польской разведки, на сегодняшний день в Белоруссию переброшены около восьми тысяч бойцов военной компании. Политик назвал их угрозой Украине, Литве и Польше.

Граница будет усилена постоянно находящимися там сил, а также будет укреплена различным оружием.

Ранее в Южной Корее заявили, что история с «Вагнером» затрагивает ее национальные интересы. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ГраницаПольша

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