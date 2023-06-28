Польша усилит границу с Белоруссией из-за присутствия там бойцов «Вагнера»

По данным польской разведки, на сегодняшний день в Белоруссию переброшены около восьми тысяч бойцов военной компании. Политик назвал их угрозой Украине, Литве и Польше.

Граница будет усилена постоянно находящимися там сил, а также будет укреплена различным оружием.

Ранее в Южной Корее заявили, что история с «Вагнером» затрагивает ее национальные интересы. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

