Эксперты призвали обратить внимание на наступление армии России на севере, в то время как общество и экономика РФ сохраняют относительную стабильность, а президент России Владимир Путин по-прежнему стремится достигнуть намеченных целей специальной военной операции.

«Если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой России», — пишут аналитики.

В этом случае репутации США и НАТО будет нанесен колоссальный ущерб, а Россия сможет заявить, что «в одиночку противостояла Западу и победила», пишет «Свободная пресса». С точки зрения Вашингтона неплохим исходом стал бы «корейский сценарий» урегулирования конфликта: закрепление границ по линии фронта и отказ Киева от четырех областей в обмен на гарантии безопасности, отмечает Ura.ru. В таком случае США могли бы «постепенно разрядить напряженность» в отношениях с Россией и восстановить диалог о будущей траектории архитектуры безопасности в Европе.

