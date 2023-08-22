NI: США должны достичь мира на Украине до победы России
США следует начать процесс мирного урегулирования на Украине до того, как наступление России завершится успехом и Москва заявит о победе над коллективным Западом. Об этом пишут консультант американского Госдепартамента Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в ФРГ Алекс Бурилков в материале для National Interest.
Эксперты призвали обратить внимание на наступление армии России на севере, в то время как общество и экономика РФ сохраняют относительную стабильность, а президент России Владимир Путин по-прежнему стремится достигнуть намеченных целей специальной военной операции.
«Если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой России», — пишут аналитики.
В этом случае репутации США и НАТО будет нанесен колоссальный ущерб, а Россия сможет заявить, что «в одиночку противостояла Западу и победила», пишет «Свободная пресса». С точки зрения Вашингтона неплохим исходом стал бы «корейский сценарий» урегулирования конфликта: закрепление границ по линии фронта и отказ Киева от четырех областей в обмен на гарантии безопасности, отмечает Ura.ru. В таком случае США могли бы «постепенно разрядить напряженность» в отношениях с Россией и восстановить диалог о будущей траектории архитектуры безопасности в Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru