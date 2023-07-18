Российская авиация ударила по пункту дислокации ВСУ в ДНР
Российская авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
Силы группировки ударили по местам расположения 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Серебрянки и Северска, пишет «Свободная пресса».
«Вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки», — добавил Астафьев.
Также ракетчики соединения Южного военного округа ударили по складу боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункту расположения СБУ в Краматорске, пунктам дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад ВСУ в Константиновке, пишет Ura.ru. Кроме того, артиллеристы «Юга» нанесли огневой налет по украинскому складу боеприпасов в районе Верхнекаменского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru