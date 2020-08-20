Полковник ФСБ: нужно готовиться к новым попыткам СБУ похитить россиян
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН выразил уверенность, что провокации СБУ будут продолжаться.
ФСБ России пресекла попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить на территории России одного из лидеров ополчения Донбасса. В ходе спецоперации были задержаны семь человек. При этом имя лидера ополченцев, которого пыталась похитить СБУ, названо не было.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН выразил уверенность, что провокации СБУ будут продолжаться.
«Продолжается противостояние, продолжаются попытки сбушников. Вот они сотворили в Белоруссии провокацию в отношении наших граждан. Видимо, они разработали программу по работе против ополченцев Донбасса и ведут ее под управлением американцев. Им за это деньги платят. Борьба продолжается. Надо не быть наивными ребятами. Хотя там, в основном, простые работяги воевали. Это же не какие-то спецслужбы. Работяги взяли оружие защищать свою землю. Но надо быть более аккуратными и бдительными. А ФСБ работает, она уже не первых сбушников прищучила», - сказал Луценко.
Ранее экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН выразил готовность к подобным провокациям СБУ.
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