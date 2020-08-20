Полковник ФСБ: нужно готовиться к новым попыткам СБУ похитить россиян

ФСБ России пресекла попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить на территории России одного из лидеров ополчения Донбасса. В ходе спецоперации были задержаны семь человек. При этом имя лидера ополченцев, которого пыталась похитить СБУ, названо не было.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН выразил уверенность, что провокации СБУ будут продолжаться.