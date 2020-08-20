«Гнид» из Киева не боюсь». Бородай рассказал, как не стать добычей СБУ

Экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН рассказал, что нужно делать, чтобы не быть похищенным СБУ.



Попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить на территории России одного из лидеров ополченцев Донбасса в ходе спецоперации пресекла ФСБ России. По сообщению спецслужбы, были задержаны семь человек.

При этом имя лидера ополченцев, которого пыталась похитить СБУ, названо не было.

Экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН также не назвал имя спасенного ФСБ ополченца.

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«Понятия не имею. Довольно большое количество людей может называться таким термином. В том числе и я. Бог не выдаст, свинья не съест, как говорится. Я довольно спокойно отношусь к любым такого рода жизненным перспективам. Нужно соблюдать самые обычные меры предосторожности. Но хочу сказать, что мы живем в нашей стране, поэтому никаких «гнид», посланных Киевом мы опасаться не будем», - сказал Бородай.

Задержанные ФСБ семь агентов СБУ заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБСБУДонбасс
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