«Гнид» из Киева не боюсь». Бородай рассказал, как не стать добычей СБУ
Экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН рассказал, что нужно делать, чтобы не быть похищенным СБУ.
Попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить на территории России одного из лидеров ополченцев Донбасса в ходе спецоперации пресекла ФСБ России. По сообщению спецслужбы, были задержаны семь человек.
При этом имя лидера ополченцев, которого пыталась похитить СБУ, названо не было.
Экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН также не назвал имя спасенного ФСБ ополченца.
«Понятия не имею. Довольно большое количество людей может называться таким термином. В том числе и я. Бог не выдаст, свинья не съест, как говорится. Я довольно спокойно отношусь к любым такого рода жизненным перспективам. Нужно соблюдать самые обычные меры предосторожности. Но хочу сказать, что мы живем в нашей стране, поэтому никаких «гнид», посланных Киевом мы опасаться не будем», - сказал Бородай.
Задержанные ФСБ семь агентов СБУ заключены под стражу, им предъявлено обвинение.
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