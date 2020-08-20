«Гнид» из Киева не боюсь». Бородай рассказал, как не стать добычей СБУ

Попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить на территории России одного из лидеров ополченцев Донбасса в ходе спецоперации пресекла ФСБ России. По сообщению спецслужбы, были задержаны семь человек.

При этом имя лидера ополченцев, которого пыталась похитить СБУ, названо не было.

Экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН также не назвал имя спасенного ФСБ ополченца.